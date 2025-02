SUCESSÃO NO VATICANO

Nostradamus previu morte do Papa Francisco e um sucessor romano; saiba mais

'... um romano de boa idade será eleito. Dele será dito que ele enfraquece sua sé... mas ele permanecerá sentado por muito tempo e em atividade severa", diz profecia

Em meio a um cenário de fragilidades da saúde do papa Francisco, o argentino Jorge Mario Bergoglio, 88 anos, e uma possível renúncia do posto de autoridade máxima da Igreja Católica, aumentam as especulações em torno de um novo conclave. E, junto com as infinitas possibilidades, vieram à tona as profecias do vidente, astrólogo e médico francês Nostradamus. Intérpretes das profecias atribuídas ao francês que viveu no século XVI informaram que ele previu a morte do Papa Francisco, que está internado em Roma há 12 dias, e até o perfil do seu sucessor no comando da Igreja Católica. >