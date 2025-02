SUSTO

Ativista argentino é barrado ao tentar invadir quarto do papa em hospital

Francisco segue hospitalizado em Roma

Um ativista e influenciador argentino, Juan Grabois, tentou entrar no quarto do Hospital Gemelli, em Roma, onde o papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (24), segundo informações do jornal italiano "Corriere della Sera".>

"O ativista argentino pelos direitos dos trabalhadores, Juan Grabois, tentou entrar no quarto do papa com o desejo de cumprimentar Francisco. A entrada do quarto é, no entanto, altamente protegida e o influenciador, embora seja um conhecido pessoal do papa, também consultor em um departamento do Vaticano, foi prontamente impedido", relatou o jornal. >