SEGUE INTERNADO

Papa Francisco teve noite de descanso tranquila no hospital, diz Vaticano

Papa está internado desde 14 de fevereiro

No boletim divulgado no domingo (2), a Santa Sé comunicou que o quadro clínico do pontífice permanecia estável, mas ainda complexo. "O Papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo; está sem febre. Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado", declarou o Vaticano.>