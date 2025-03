BOLETIM

Papa Francisco tem noite tranquila sem febre e está 'alerta', diz Vaticano

A internação de Francisco já representa o maior período em que ele ficou afastado da vista pública desde o início de seu papado

O Vaticano divulgou um novo boletim na manhã desta quarta-feira (5), informando que o papa Francisco teve uma noite tranquila. A saúde do pontífice segue estável, conforme o comunicado divulgado anteriormente, que também destacava que, no início da noite de terça-feira (4), ele se encontrava sem febre, sempre alerta e colaborando com as terapias, mantendo-se orientado. >