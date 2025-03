CRISE RESPIRATÓRIA

Após piora, Vaticano atualiza estado de saúde do Papa Francisco

Pontífice precisou fazer uso de ventilação mecânica

O Vaticano divulgou um novo boletim na manhã deste sábado (1º) sobre o estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos, que segue internado no Hospital Gemelli de Roma. De acordo com o comunicado, o pontífice passou a noite em repouso e sem novas complicações após uma crise de broncoespasmo na sexta-feira. Nesta manhã, ele tomou café e leu alguns jornais, mas seu quadro clínico ainda é considerado complexo, com prognóstico reservado.>