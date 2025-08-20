Acesse sua conta
PF faz busca e apreensão contra Silas Malafaia no Rio de Janeiro

Medida faz parte das investigações sobre tentativa de obstrução de Justiça ligada à trama golpista.

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Yan Inácio

  • Agência Brasil

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:47

Silas Malafaia
Silas Malafaia Crédito: Isac Nóbrega I PR

O pastor Silas Malafaia foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (20). A medida foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O celular do pastor foi apreendido e ele está proibido de sair do país.

A operação foi realizada após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da ação que apura tentativa de obstrução de Justiça ligada à trama golpista.

