Sete pessoas da mesma família morrem após veículo tombar em ponte durante temporal

Apenas uma menina de 12 anos sobreviveu; garota ainda buscou socorro para tentar salvar os parentes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 22:51

Carro da família caiu em um rio
Carro da família caiu em um rio Crédito: Reprodução/Metrópoles

O Dia das Crianças acabou em tragédia para uma família de Águas Lindas de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal, no domingo (12).

Ao voltarem de um clube, onde comemoravam a data, oito membros de uma mesma família foram vítimas de um grave acidente de trânsito na zona rural do município. Sete pessoas, sendo cinco crianças e dois adultos, morreram.

Apenas uma menina de 12 anos sobreviveu. A garota ainda buscou socorro para tentar salvar os parentes.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

Brasil Acidente

