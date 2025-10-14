Sete pessoas da mesma família morrem após veículo tombar em ponte durante temporal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 22:51
O Dia das Crianças acabou em tragédia para uma família de Águas Lindas de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal, no domingo (12).
Ao voltarem de um clube, onde comemoravam a data, oito membros de uma mesma família foram vítimas de um grave acidente de trânsito na zona rural do município. Sete pessoas, sendo cinco crianças e dois adultos, morreram.
Apenas uma menina de 12 anos sobreviveu. A garota ainda buscou socorro para tentar salvar os parentes.
Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.