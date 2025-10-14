Acesse sua conta
Com arma do pai, criança de 11 anos atira acidentalmente contra colega

Criança foi ferida no rosto e não tem perigo de morte

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 23:32

Delegacia de Jundiaí Crédito: Google Street View

Uma criança de 11 anos atirou contra outra, de 9 anos, com a arma do pai. O acidente aconteceu na noite dessa segunda-feira (13) enquanto eles brincavam em casa, em Jundiaí, interior de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil, o pai da criança possuía autorização de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). A arma, de calibre 9mm, estava guardada dentro de um guarda-roupa, envolta em uma camisa na residência da família, no bairro Vista Alegre.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

