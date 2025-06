CASO JULIANA MARINS

Governador indonésio reconhece falta de estrutura em carta aos brasileiros

Lalu Muhamad Iqbal publicou vídeo nas redes sociais

Iqbal disse que o número de profissionais "certificados em resgate vertical ainda é insuficiente". Além disso, informou que as equipes "carecem de equipamentos avançados para esse tipo de missão". As declarações foram feitas nas redes sociais, em vídeo intitulado como carta aberta aos "irmãos e irmãs do Brasil". >

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, morreu por conta de ferimentos internos cerca de 20 minutos depois de uma queda na trilha de um vulcão no Monte Rinjani, na Indonésia. As informações estão em um laudo da autópsia divulgado nesta sexta-feira (27). A causa da morte foi trauma torácico grave provocado por impacto de alta intensidade, o que levou a danos internos e uma hemorragia severa. >

A operação foi duramente criticada nas redes sociais. Internautas brasileiros acusaram as autoridades indonésias de lentidão e descaso. Comentários inundaram perfis da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas) e do presidente do país, Prabowo Subianto, questionando a demora no envio de helicópteros e a efetividade da equipe de salvamento. >