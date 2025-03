EM OUTUBRO

Anavitória volta a Salvador para comemorar 10 anos de carreira; veja como comprar

Ingressos variam de R$ 140 a R$ 200

Tharsila Prates

Publicado em 13 de março de 2025 às 22:32

Anavitória Crédito: Divulgação Tauana Sofia/ Instagram

A dupla Anavitória desembarca em Salvador com a ‘Turnê das Esquinas’, show inédito que apresenta o novo álbum Esquinas e relembra os maiores sucessos das duas. A apresentação acontece no dia 26 de outubro, um domingo, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.>

Conhecidas pela sonoridade e delicadeza, as artistas prometem uma noite especial, com canções inéditas, os hits que marcaram a trajetória das artistas e interação com os fãs.>

Há um ponto de venda físico no Balcão Ingressos Bahia do Shopping Barra, sem adição de taxa de serviço. Os ingressos também podem ser comprados online, no site da Bilheteria Digital. Os ingressos custam R$ 140 (plateia meia) e R$ 200 (plateia inteira), sem as taxas, que variam de R$ 14 a R$ 20.>

Informações do show:>

Quando: 26 de outubro, na Concha Acústica>

Abertura dos portões: 17h30>

Início previsto para início do show: 19h>