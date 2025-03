FÉRIAS DIVERTIDAS

Liz estrela primeiro videoclipe com trilha sonora da Disney e encanta seguidores

A filha de Lore Improta e Léo Santana protagoniza sua primeira versão caseira de "Lilo & Stitch", em momento descontraído compartilhado pela mãe nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 14 de março de 2025 às 09:07

Liz estrela primeiro clipe com familiares e amigos Crédito: Reprodução/Instagram

Liz, a filha de Lore Improta e Léo Santana, segue encantando os seguidores com sua fofura e carisma. Dessa vez, a pequena estrela sua versão caseira do clássico "Lilo & Stitch", com direito a figurino impecável e cenografia caprichada, tudo isso ao lado de amigos e familiares. O clipe, uma divertida produção caseira, foi compartilhado pela mãe, Lore, que não escondeu a empolgação com o feito. >

“Quem aguenta? O primeiro videoclipe a gente nunca esquece, NÃO DÁAAAA COM ELES!”, escreveu Lore, brincando com a situação ao dividir o momento de alegria com seus seguidores no Instagram.>