DESABAFO

Luciana Gimenez fala sobre internação: 'Tá doendo bastante'

Apresentadora se pronunciou pela primeira vez após hospitalização

Nesta quinta-feira (13), Luciana Gimenez compartilhou em suas redes sociais que ainda continua no hospital e falou pela primeira vez sobre a internação. A artista foi hospitalizada na última quarta (12) e deu a entender que o atendimento médico urgente foi uma consequência da rotina intensa do Carnaval. >

“Resquícios do Carnaval! Diga que valeu”, escreveu Luciana, citando o refrão da música de Bell Marques. Sem dar muitos detalhes sobre seu quadro clínico e o diagnóstico, a apresentadora agradeceu o carinho dos seguidores e disse que deve melhorar logo. "Não sou muito de dar detalhes, mas eu acredito que deva melhorar em breve. Mais alguns dias aí eu vou dar notícias para vocês", disse nos stories do Instagram.>

"Não é nada muito grave, mas tá doendo bastante, então é por isso que eu dei uma sumidinha", completou a estrela do Superpop. A comunicadora agradeceu pelas mensagens positivas dos fãs. "Obrigada pelo carinho de todos, vocês fazem a diferença! Daqui a pouco vou estar melhor", escreveu ela.>

Detalhando mais um pouco sobre sua internação, Gimenez ainda mostrou a refeição que tem feito diariamente durante a período sensível, comendo apenas uma sopa com frango e alguns legumes. >

Vale relembrar que a apresentadora curtiu todos os dias da folia neste ano. Ela aproveitou tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e marcou presença no Sambódromo do Anhembi, desfilando como madrinha de bateria da Vai-Vai. >