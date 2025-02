FELICIDADE

Carlinhos Maia se emociona ao anunciar que pai está curado do câncer: 'Acabou!'

Virgílio chegou a dizer que tinha certeza que morreria

O pai do influenciador Carlinhos Maia, Virgílio Ferreira, venceu a luta contra o câncer no pâncreas. “Hoje é a última quimioterapia do meu pai. É a última! Acabou! Entendeu? O velhinho venceu, graças a Deus. Foi tanto amor e bora… Porque naquele comecinho que ele deu aquela frase lá: ‘Essa doença veio para me levar’. Mas todo mundo, cada pessoa, cada enfermeira, cada médico, o pessoal que trabalha com a gente, minha mãe, eu, todo mundo e principalmente Deus. Acabou! Porque eu acho que, se você não tem, é quem está em volta que faz você vencer as coisas ruins ou não”, comemorou o influenciador.>