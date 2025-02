TV

Diogo Almeida comenta constrangimento de trocar carícias debaixo do edredom tendo a mãe na cama ao lado

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 16:40

Diogo e Dona Vilma Crédito: Reprodução

Diogo Almeida comentou o romance que viveu com Aline Patriarca dentro do BBB 25. O ator admitiu que trocou carícias com a baiana debaixo do edredom e falou sobre o constrangimento de ter a mãe, dona Vilma, logo na cama ao lado.>

"A gente tinha o maior cuidado. A gente, realmente, só trocava carinhos. Só carinho, mesmo. Sempre com muito cuidado, muito respeito, para não expor a Aline, e nem me expor. [...] A minha mãe, ali, realmente não é a situação mais confortável, mas era o que a gente tinha", disse.>

Diogo foi eliminado com 43,93% da média dos votos. Ele disputou o paredão com a mãe e com a atriz Vitória Strada.>

Diogo destacou ainda os momentos que viveu com Aline na casa: "Nós tivemos uma relação sincera, sem fazer tipo. Rolou atração verdadeira. Ela é uma mulher linda e eu senti coisas muito boas dela, lá dentro. O que ela me passava nos olhos contou muito. Tiveram momentos que a gente teve embate, onde foram abordadas algumas situações [...] Mas o que a gente viveu mais no programa foi uma relação de muita parceria, alegria e de troca genuína".>