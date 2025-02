HOMOFOBIA

Carmo Dalla Vecchia é detonado após vídeo beijando outro homem: 'Querem apagar gays da história'

Críticas surgiram após ator compartilhar vídeo em seu Instagram

Dalla Vecchia, casado há 18 anos com o ator João Emanuel Carneiro, ainda criticou a imposição de padrões sobre a comunidade LGBTQIA+. "Você gostaria que existisse um limite a um beijo entre homens porque isso te agride?! Cansei do lugar que pessoas como você acham que beijos gays deveriam estar. O lugar da invisibilidade! Não aceito a cadeira que você gostaria que eu me sentasse. Não quero participar da mesa me comportando com as maneiras que gente como você escolheram para mim. Eu escolho como vou me comportar”. >