FAMOSOS

Irmã de Neymar gasta R$ 6 milhões em cartão de crédito e pede ajuda para pagar boleto

Neymar Pai está irritado com gastos exagerados da filha

A fatura do cartão de crédito de Rafaella Santos, irmã de Neymar, deixou o pai deles indignado. A moça gastou nada menos que R$ 6 milhões em comprinhas no mês de dezembro para janeiro.>

A fatura tem os mais variados tipos de gasto, como fretes de um jatinho particular e roupas. O problema é que a moça não conseguiu pagar os luxos e recorreu ao pai para ajudar. De acordo com o Fofocalizando, do SBT, Neymar Pai está muito incomodado com os gastos excessivos da filha.>