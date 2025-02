SÓ PARA ADULTOS

Bloco da suruba: hotel anuncia 8 festas ousadas durante o Carnaval

Confira a programação completa do empreendimento

Um hotel no Rio de Janeiro inovou ao anunciar que terá festas liberais durante o Carnaval. O RioZin Pousada Liberal, que fica na Barra da Tijuca, promoverá o “Bloco da Suruba” e a "Pool Party da Calcinha Perdida”.>

A programação inclui oito festas exclusivas, com nomes inusitados.>

A primeira festa será a pool party “Ô abre alas que eu quero transar”, realizada na sexta (28), das 12h às 20h. Já das 22h às 5h, vai rolar a Micareta do Beijo, com tema de mús8icas de axé da Bahia.>

No sábado (1), das 12h às 20h, o evento será o Folia Carioca, uma pool party, que será seguida do Carnatronic - Festa do Theo (música eletrônica).>