VEM, PRETINHA!

Preta Gil tem presença confirmada no Carnaval de Salvador

Madrasta se emocionou ao contar a novidade: 'É um bálsamo pra mim'

“Vocês acompanharam a luta da Preta e ela vem pra Bahia. Com isso, eu já ganhei o Carnaval. Ela vir pra cá, sair de São Paulo, pegar um avião e vir pra cá. Preta estar aqui na Bahia, podendo estar aqui no camarote, não sei se todos os dias, isso é importante porque faz com que a gente trabalhe com mais felicidade“, anunciou ela.>

“A gente vem de um ano com uma turbulência com a saúde da Preta e agora me dá um alívio quando eu penso assim: “Preta está chegando”. Vem como um bálsamo para mim. Aqui é o lugar que ela mais gosta no mundo, a Bahia. E para ela ter a animação de dizer: ‘Estou melhorando, eu vou para a Bahia, para o Carnaval. Vou para a Bahia ver meu pai estrear na Fonte Nova, no dia 15’. Isso é uma força, um bálsamo para mim, cheio de esperança e alegria”, disse em entrevista ao Alô Alô Bahia.>