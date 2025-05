MATERNIDADE

Paolla Oliveira revela ter perdido trabalho por não ser mãe: 'Fui julgada de insensível e amarga'

No ar como Heleninha em Vale Tudo, atriz diz que foi considerada 'menos família'

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2025 às 14:06

Paolla Oliveira já falou diversas vezes sobre a pressão que já sofreu com relação à maternidade e, dessa vez, revelou que até perdeu um trabalho por não ter filhos. A atriz de 43 anos falou que foi chamada de "insensível e amarga" e que se sentia estranha por optar não engravidar até agora.>

"Mulheres me paravam na rua: 'achava que eu era estranha'. Já fui julgada de ser insensível, amarga, menos mulher, menos familiar. Teve uma publicidade que acharam melhor não me escolher porque eu 'era menos família'. Me sentia muito à parte, estranha, quando falava sobre isso. Que bom que a gente pode rever isso e sobre nossas escolhas, porque é uma escolha da mulher", comentou, durante participação no programa Roda Viva, na noite de segunda-feira (5).>

Atualmente no ar como Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, na Globo, a artista disse que inventava respostas sobre o motivo de não ter filhos. Em um relacionamento com o sambista Diogo Nogueira, de 44 anos, desde 2021, Paolla também confirmou que congelou óvulos para o caso de mudar de ideia.>

"Não tenho mais vergonha. Eu inventava respostas e você vai achando que o problema é você. Então, não tenho mais vergonha. Acho maternidade uma coisa tão linda, grandiosa e especial, que tem que ser uma decisão de ter, de não ter, de escolher ter dúvidas, de ter depois, como eu, que congelei óvulos", falou.>

"Dei a possibilidade de escolha, que nem todas têm. Acho uma dureza a gente achar que a vida da mulher é menor, menos importante, por ela não ter um filho. A mulher está condicionada à reprodução ou não. Acho muito injusto e vi que os números são grandes: quase 40% optam por isso. É uma escolha genuína e quero que outras mulheres tenham a escolha que eu tenho", completou.>