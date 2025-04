COMEMORAÇÃO

Homenagem no set e jantar romântico; saiba como foi o aniversário de Paolla Oliveira

A atriz foi homenageada pela equipe de "Vale Tudo" durante as gravações e ganhou um jantar especial do marido

Paolla Oliveira completou 43 anos nesta segunda-feira (14) em clima de festa, emoção e muito carinho. Nos bastidores das gravações de Vale Tudo , nova novela das 21h da TV Globo, a atriz foi surpreendida pela equipe e pelos colegas de elenco com uma comemoração especial enquanto gravava cenas da trama. >

Durante o intervalo, Débora Bloch e Malu Galli, que interpretam a mãe e a tia de sua personagem Heleninha, entraram no set acompanhadas de Humberto Carrão e da equipe técnica, trazendo um buquê de rosas e entoando o tradicional “parabéns pra você”. O momento foi registrado pela própria aniversariante e compartilhado em seu Instagram.>

“Adoro um textão, ainda mais nesse dia especial. Mas, para celebrar meu aniversário, minhas alegrias e desejos para esse novo ano, escolho menos palavras e mais atitude”, escreveu a atriz. “Mais abraços, encontros, mais vida e intensidade. Estou me sentindo, com o passar do tempo, cada vez mais fortalecida e dona de mim.”>