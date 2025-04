COMOVENTE

Lexa chora ao ouvir pela primeira vez música feita para filha que faleceu; 'Não sei explicar'

Em homenagem à pequena Sofia, cantora lança “Você e Eu” nesta sexta (18) e compartilhou reação comovente nas redes sociais

Lexa , de 30 anos, viveu um momento de profunda emoção ao ouvir pela primeira vez a versão final de “Você e Eu”, música feita em homenagem à filha Sofia, que morreu poucos dias após nascer. A canção será lançada oficialmente nesta sexta-feira (18), mas a artista adiantou um trecho do processo íntimo com seus seguidores nesta terça (15).>

No vídeo publicado nas redes sociais, a cantora aparece visivelmente abalada, chorando enquanto escuta os arranjos da música dedicada à bebê que teve com o noivo, Ricardo Vianna. Sofia nasceu prematura após Lexa ser diagnosticada com um quadro grave de pré-eclâmpsia, em janeiro deste ano. A pequena veio ao mundo no dia 2 de fevereiro, mas infelizmente faleceu três dias depois, em 5 de fevereiro.>

“A música mais linda do mundo pra mim. Após escrevermos, foram fazer os arranjos e está aí um pedacinho da minha reação escutando… é tanto amor que eu não sei nem explicar…”, escreveu Lexa na legenda da publicação. Ricardo também se manifestou nos comentários: “Música mais linda do mundo! Eu vejo você, te amo!!!!”.>

No trecho divulgado, Lexa canta com a voz embargada: "O teu amor me escolheu", trecho que tocou o coração dos fãs. “Sua voz, sua emoção, o amor que você colocou nessa música vai além do que podemos imaginar!”, escreveu uma seguidora. “Eu me arrepiei só com esse pedacinho”, disse outra. “Vai mudar a vida de muitas mamães de estrelinhas, lexa o seu propósito de vida é mudar a vida de muita gente”, comentou uma internauta emocionada.>