ESPECIAL GLOBO 60 ANOS

Ana Maria Braga volta a cometer gafe ao vivo e confunde nome de diretor

Loira coleciona gafes no programa Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma nova gafe ao comentar sobre o filme Ainda Estou Aqui durante o programa Mais Você desta terça-feira (15). No quadro especial dedicado aos 60 anos da Globo, onde confeiteiros disputam para ver quem fará o bolo especial do aniversário da emissora, a loira se confundiu e trocou o nome do diretor Walter Salles pelo de Fernando Meirelles.>