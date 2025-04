TV

Davi diz que chamada Mani de esposa por 'gíria regional' e diz que ela não merece parte do prêmio

"Você acha que as pessoas me deram o prêmio porque Mani era minha namorada?", disse o ex-BBB

Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2025 às 16:12

Davi Brito e Mani Rego Crédito: Redes sociais

Davi Brito falou sobre a suposta mentira envolvendo a relação com Mani Reggo. No programa, ele chamava a baiana de esposa e, quando saiu, disse que os dois estavam apenas se conhecendo.>

Segundo o baiano, ele dizia que Mani era sua mulher e sua esposa porque, supostamente, na Bahia, é assim que os casais se tratam. "É porque lá na Bahia a gente fala assim, não sei quem é minha mulher, meu homem", disse ele em entrevista ao jornalista Léo Dias. >

Em Salvador, onde Davi foi criado, de fato é comum falar "minha mulher" quando se refere a uma namorada, mas "minha esposa", como ele falou diversas vezes, não. >

Davi trava uma batalha judicial com Mani Reggo, que pode receber metade do prêmio adquirido por ele no BBB24. Ele falou sobre como a ex também se beneficiou com o programa. >

“Eu ganhei através dos meus esforços, do que eu fiz lá dentro e minha dedicação. Você acha que as pessoas me deram o prêmio porque Mani era minha namorada? No Sincerão [jogo da discórdia no programa] então eu ia ficar assim: ‘Mani é minha namorada’. As pessoas me deram o prêmio porque eu joguei lá dentro do início ao final. Eu venci todos os brothers e passei por todos eles. Cheguei no final campeão por causa do meu jogo”, destacou o ex-participante.>

Davi disse ainda que Mani Reggo conquistou seu próprio patrimônio com as oportunidades que abraçou ao ficar famosa graças a ele. "Esses dias eu vi que ela abriu até uma loja, e a vida dela deslanchou bastante pós-BBB. Ela fez diversas publicidades, ganhou milhões de dinheiro e deve estar com um bom valor na conta. Até porque ela não ia abrir uma loja sem dinheiro, ainda mais dentro do shopping”, avaliou.>

“Ela soube surfar na onda da vida e falou: ‘Ele tá crescendo, vou crescer também’. Aproveitou para fazer diversas publicidades, fez muita coisa e ainda abriu uma loja agora. Isso é a prova de que ela está com a vida dela deslanchada”, completou Davi.>