Ex-namorada de Davi Brito anuncia que perdeu o bebê

Ela foi levada para emergência

Segundo nota exclusiva do portal LeoDias, Adriana Paula foi levada às pressas para a emergência do Hospital Português, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Davi foi ao local para acompanhar a ex.>

"Hoje dia 14/02 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Portugues, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato ao Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem", diz a assessoria do ex-BBB.>