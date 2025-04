POLÊMICA

Davi Brito mostra teste positivo de gravidez: 'Não sou mentiroso'

Ex-BBB nega que tenha inventado gravidez da então namorada e e revela arrependimento por ter anunciado antes da hora

Davi Brito usou suas redes sociais neste sábado (12) para mostrar um teste de gravidez positivo e rebater acusações de que estaria mentindo sobre a novidade de que será pai. O ex-BBB, que recentemente anunciou que sua então namorada Adriana Paula está grávida, postou a imagem do exame com a data de 26 de fevereiro. "Aqui o resultado, eu não sou mentiroso. Dia 26 de fevereiro a gente descobriu. Eu não sou mentiroso, cansei de esconder a verdade", escreveu.>

O comentário do baiano é para rebater pessoas que têm insinuado que ele teria inventado a notícia da gravidez, anunciada logo após a divulgação da vitória jurídica da ex-companheira dele, Mani Rego, que terá direito à metade do prêmio do BBB faturado pelo campeão. >