SEM FILTRO

Thais Carla revela que anda pelada em casa com a família: 'É bom que todo mundo se veja'

Durante participação no podcast de Luciana Gimenez, influenciadora compartilhou sua intimidade

Thais Carla não escondeu nada, literalmente. A influenciadora e dançarina participou do podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez, e abriu o jogo sobre um hábito bem íntimo: ela prefere viver completamente nua quando está em casa. >

"Eu só fico pelada em casa. Só ando pelada", disse Thais, arrancando gargalhadas de Luciana. A apresentadora quis saber mais e questionou se a convidada também dorme sem roupas. Sem rodeios, Thais confirmou que sim, e que não suporta a ideia de ficar vestida no próprio lar. "Odeio ficar de roupa em casa. Enrolo uma toalha às vezes, fico de roupão...".>

A surpresa maior foi ao descobrir que a prática virou tradição familiar. Segundo Thais, até as crianças gostam de ficar à vontade do mesmo jeito. Para evitar olhares curiosos dos vizinhos, a coreógrafa garantiu que toma precauções: "Fecho as janelas, ligo o ar-condicionado e fico tranquila".>