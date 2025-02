FAMOSOS

Thais Carla anuncia nova rotina de cuidados com a saúde: 'O primeiro passo sempre dá medo'

Influenciadora tem feito diversas atividades físicas

"Cada gota de suor é um lembrete de que estou cuidando de mim, do meu corpo e da minha saúde do meu jeito, no meu tempo!", completou ela, que escolheu a academia Villa Forma, no Rio Vermelho, para se exercitar. Lá, além da musculação, ela faz aulas de hidroginástica, dança e demais atividades aeróbicas. Além disso, a influencer tem feito caminhadas na orla, na região da Barra.>