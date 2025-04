EMERGÊNCIA

Thais Carla é internada após crise severa e desabafa: ‘Nunca senti algo assim’

Bailarina e influenciadora relatou episódio inesperado e recebeu atendimento médico em Salvador

A influenciadora e bailarina Thais Carla , de 33 anos, precisou ser hospitalizada nesta quarta-feira (2) após sofrer uma intensa crise de enxaqueca acompanhada de enjoo. O episódio a levou ao pronto-socorro do Hospital Aliança Star, em Salvador, onde recebeu atendimento médico. Em suas redes sociais, Thais compartilhou imagens no leito hospitalar e revelou nunca ter passado por algo semelhante. >

O episódio ocorre às vésperas do lançamento de seu primeiro livro, Gorda, Livre e Poderosa, onde Thais narra sua jornada de liberdade corporal, superação e auto aceitação. Em recente entrevista ao Glamurama, ela destacou o impacto emocional do processo de escrita.>

“Tem sido muito emocionante revisitar diferentes fases da minha vida – as boas e as difíceis. Esse livro fala sobre coragem e sobre não se encolher para caber onde não te aceitam”, afirmou. “Espero que Gorda, Livre e Poderosa seja um abraço para quem já duvidou de si mesma e um empurrão para quem ainda tem medo de se impor no mundo.”>