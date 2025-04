LÁ VEM A NOIVA...

Ana Maria Braga diz 'sim' pela 5ª vez; conheça os outros maridos da apresentadora

Ana oficializa a união com o jornalista Fábio Arruda em capela construída em sua fazenda no interior de São Paulo

Ana Maria Braga está prestes a viver mais um capítulo de sua história de amor. Aos 76 anos, a apresentadora do Mais Você se casará pela quinta vez, agora com o jornalista Fábio Arruda, de 54 anos. A cerimônia será realizada em 4 de julho, na capela particular da fazenda de Ana Maria, localizada em Bofete, interior de São Paulo. >