NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': cobrador invade casa de Anita e faz família refém (15)

Situação sai do controle por culpa de Nelson e deixa Celeste em perigo

O clima vai esquentar nos próximos capítulos de Garota do Momento. Nelson (Felipe Abib), mais uma vez envolvido em dívidas, coloca a vida da família de Anita (Maria Flor) em risco. Um cobrador invade a casa da jovem, deixando todos em pânico e sendo feitos de reféns, inclusive Celeste (Debora Ozório), que acaba no meio do caos.>

Clarice encontra apoio em Teresa para desabafar, enquanto Iolanda se vê dividida sobre seu casamento com Ulisses. Carlito se emociona com sinais de melhora em sua saúde. Já Ulisses, Vera, Sebastião e Beto se unem para defender a permanência do projeto Gente Fina. Em meio a tantos conflitos, Clarice ainda encontra uma fotografia enigmática dentro da bolsa de Zélia, que pode revelar mais segredos do passado.>