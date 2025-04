FAST FOOD

McDonald’s passa a cobrar por sachês de ketchup

Objetivo é combater o desperdício do produto e reduzir o uso de embalagens plásticas

Fernanda Varela

Publicado em 15 de abril de 2025 às 13:05

Batata frita Crédito: Reprodução

Desde o início de abril, o McDonald’s começou a cobrar pelos sachês de ketchup em seus restaurantes em Portugal. A medida, segundo a rede de fast food, tem como objetivo combater o desperdício do produto e reduzir o uso de embalagens plásticas.>

De acordo com informações do portal ECO, cada sachê passou a ter um preço de venda sugerido de cinco cêntimos (0,05 euro). A empresa ressaltou, no entanto, que os franqueados têm liberdade para definir seus próprios preços.>

Essa é a primeira vez que o ketchup deixa de ser oferecido gratuitamente nos restaurantes da marca no país. A mudança ocorre dois anos após a rede começar a restringir a distribuição dos sachês. Desde abril de 2023, apenas um sachê de ketchup era entregue por McMenu com batatas fritas — e somente mediante solicitação do cliente.>

Antes da mudança, não era incomum que os pedidos viessem com dois ou até três sachês, o que, segundo a empresa, resultava em um grande volume de descartes sem uso.>

“A medida visava evitar o desperdício de ketchup e reduzir o consumo de plástico nas embalagens”, informou a empresa. “Mesmo com o novo controle, ainda era registrada uma grande quantidade de produto sendo descartada sem uso.”>

O McDonald’s explica que, por questões de segurança alimentar, qualquer item entregue ao cliente não pode ser reaproveitado, mesmo que não tenha sido utilizado.>

Com a nova cobrança, a rede espera promover o uso mais consciente do ketchup entre os consumidores e reforçar seu compromisso com a sustentabilidade.>