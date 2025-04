PREGOU ERRADO

Pastor tenta evangelizar detentos e acaba preso; entenda

Homem foi realizar um culto para os presos

Um pastor foi preso após ministrar um culto para detentos na cidade de Urucará, no Amazonas. Segundo informações da Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido após o religioso, de 32 anos, não pagar pensão alimentícia. >

A prisão aconteceu no município, durante uma visita do homem à delegacia. Segundo o delegado Mateus Imperatriz Moreira, o pastor foi à delegacia acompanhado por um grupo de três missionários e solicitou autorização para realizar um culto com os detentos da unidade policial.>