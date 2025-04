SUPERAÇÃO

De volta ao horário nobre: Tony Ramos volta às novelas após cirurgia no cérebro

Ator enfrentou duas cirurgias de emergência em 2024 e agora retorna para protagonizar nova trama na Globo

Após receber alta médica no fim de maio do mesmo ano, Tony não perdeu tempo. Retomou sua agenda de compromissos e logo voltou aos palcos com a peça O Que Só Sabemos Juntos, ao lado de Denise Fraga. Também finalizou as gravações do filme A Lista, com Lilia Cabral, e integrou o time de jurados do especial de novelas do The Masked Singer Brasil.>