RELACIONAMENTO

Sabrina Sato revela crise com Nicolas Prattes antes do casamento: 'Momentos difíceis'

Durante participação no programa Encontro, a apresentadora abriu o coração sobre os desafios enfrentados no relacionamento

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2025 às 16:01

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão juntos desde 2024 Crédito: Reprodução/TV Globo?Instagram

Durante sua participação no programa Encontro desta terça-feira (6), a apresentadora Sabrina Sato falou abertamente sobre os altos e baixos do relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Juntos desde 2024, os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima realizada em janeiro deste ano, no interior de São Paulo. >

“Estou numa fase muito feliz na minha vida pessoal e profissional. Depois de um tempo, você voltar a encontrar alguém, você amar, você se entregar… acabei de casar. E é isso. Ele é leve”, afirmou a apresentadora, demonstrando entusiasmo com o novo momento.>

O amor e fofura desse casal não tá escrito! @SabrinaSato e @nicolasprattes são almas gêmeas ?? #Encontro pic.twitter.com/uZyemU3QRB — TV Globo ? (@tvglobo) May 6, 2025

Ao conversar com a jornalista Patrícia Poeta, Sabrina ainda revelou que, antes do casamento, o casal enfrentou momentos delicados. “A gente passou por vários momentos difíceis no ano passado, e mesmo assim, ele do meu lado, dando apoio, dando força, e se fazendo muito presente, sabe? Sendo muito homem, presente o tempo inteiro”, destacou, em referência ao apoio de Prattes após sofrer um aborto espontâneo.>