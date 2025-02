PEGOU MAL

Nicolas Prattes gera mal-estar nos bastidores da Globo após indireta em rede social

Informação de bastidores é que ele pode ter seu futuro impacto nas próximas obras

A escolha da música, que virou sucesso com o filme Frozen, da Disney, foi vista como ironia e indireta por causa da trajetória do seu personagem. Segundo rumores, Nicolas estaria chateado pois Rudá perdeu relevância na novela após mudanças feitas pelo autor João Emanuel Carneiro para tentar melhorar a audiência da novela. Nos corredores da emissora, a atitude de Nicolas gerou desconforto e foi apontada como insatisfação pelos rumos da produção.>

Fontes da emissora dizem que o ator agiu impulsivamente e agiu no calor da emoção. Apesar disso, a repercussão negativa pode impactar trabalhos futuros do jovem na emissora, já que o comportamento dele não agradou. As informações são do NaTelinha.>