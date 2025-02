FAMOSOS

'Antes x depois' de Carolina Dieckmann choca seguidores; veja

Atriz publicou fotos de quando tinha 23 anos e comparou com a idade atual, 46

Em uma clínica de estética, a atriz comentou o que faz para manter a aparência jovial e admite que mudou muito pouco ao longo dos anos. "Me mandaram essa foto do Instagram e falei: 'Caramba!'. Como é bom se cuidar. Como é bom procurar um profissional que você admira, que confia, e ver que dá para gerenciar o seu envelhecimento, amadurecimento do jeito que você quiser, com cuidado. Não só se cuidar, mas também ser cuidada", disse.>

Na última semana, Carolina foi criticada por sua magreza e negou usar medicamentos para perder peso. "Fiz um filme em julho, e achei que a personagem, com seu esgotamento emocional, seria bom que tivesse uma resposta no físico. Então, fiz jejum - vou explicar um pouquinho disso - muito difícil de fazer. Mas fiz com acompanhamento médico, fazendo exames, recolocando as vitaminas que, eventualmente, não iria conseguir ter através da alimentação, porque estava comendo uma vez por dia. Mas me senti muito bem. Nos primeiros dias, foi muito difícil, porque todas as mudanças radicais têm um impacto, mas me senti muito bem", disse.>