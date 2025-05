NOVELA DAS 9

Vale Tudo: Heleninha conhece Raquel e descobre que Ivan é casado

Exposição de arte marca o primeiro encontro das rivais e revela segredo que abala Heleninha

Nesta semana de Vale Tudo , a trama ganha uma reviravolta que promete mexer com o coração de Heleninha (Paolla Oliveira). Manipulada pela própria mãe, Odete Roitman (Debora Bloch), a artista finalmente se aproxima de Ivan (Renato Góes) — mas acaba surpreendida ao descobrir que o rapaz é casado com Raquel (Taís Araujo). A revelação acontece durante a inauguração da exposição da pintora, marcada por tensão e decepção. >

Odete percebeu o interesse da filha pelo funcionário da TCA e não perdeu tempo: incentivou Heleninha a investir no romance. A estratégia da matriarca, no entanto, ignora um detalhe crucial que Ivan escondeu — ele já tem um relacionamento sério com outra mulher. Ainda assim, Heleninha se empolga, volta a pintar e organiza uma mostra de suas obras, convidando Ivan para o evento.>