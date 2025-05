TELEVISÃO

Rodrigo Faro revela que ainda recebe salário da Globo após 17 anos fora da emissora

Apresentador explicou que os pagamentos vêm das reprises de novelas de sucesso

Mesmo sem contrato fixo com a TV Globo desde 2007, o apresentador Rodrigo Faro revelou que ainda recebe valores da emissora carioca. A declaração foi feita durante entrevista à revista Quem, onde ele explicou que os pagamentos são provenientes das reprises de novelas em que atuou no início da carreira, hoje exibidas no Canal Viva e na própria Globo. >

Mesmo fora do elenco fixo da Globo, Faro fez uma participação especial em 2024 no quadro Lip Sync, do Domingão com Huck. “Foi lindo, foi muito especial, depois de 17 anos, poder pisar naquele palco. Fui tão bem recebido, recebi tanto carinho de todos os profissionais, tantos amigos, tantas pessoas foram importantes na minha carreira”, relembrou o apresentador, emocionado com o retorno.>