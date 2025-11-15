REVELAÇÃO

Ex-mordomo revela única pessoa da Família Real que diz ‘não’ para o Rei Charles III: ‘Ela está no comando’

Informação foi revelada no livro “The Royal Insider: My Life with the Queen. the King and Princess Diana” pelo ex-mordomo Paul Burrell

Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:01

Mordomo revelou que Rei Charles foi criado tendo tudo o que queria Crédito: Millie Pilkington/Propriedade Sandringham/PA

Parece que a impaciência do Rei Charles III, após a morte da monarca Rainha Elizabeth II do Reino Unido, em sua posse, também se reflete nos bastidores da monarquia. Apesar de ser ‘bem grandinho’, o monarca não lida bem quando recebe um “não”.

Segundo um ex-mordomo da família real, existe apenas uma pessoa dentro da realeza que consegue dizer a palavrinha para o monarca do Reino Unido: a Rainha Consorte. A informação foi revelada no livro “The Royal Insider: My Life with the Queen. the King and Princess Diana” (“O Informante Real: Minha Vida com a Rainha, o Rei e a Princesa Diana”, em tradução livre).

De acordo com o antigo mordomo da Família Real Paul Burrell, que começou como lacaio no Palácio de Buckingham aos 18 anos e trabalhou para a Princesa Diana por 10 anos, a esposa é a única que contesta Charles.

“A única pessoa que lhe diz ‘não’ é Camila. Ela sempre foi e sempre será inflexível. Talvez a atitude prática e direta dela é o que Charles precisa. Querendo ou não, ela é mão firme no leme do barco real agora”, disse. “Ela está no comando. Ela raramente pede algo, mas recebeu tudo, e, agora, como rainha, tem a palavra final”, ressaltou ainda sobre a mulher do monarca há 20 anos.

“Charles sempre viveu em um mundo em que as pessoas que trabalham em sua casa e seus funcionários se curvam para ele e o chamam de ‘Vossa Alteza Real’. Agora, é claro, é ‘Vossa Majestade’. Ninguém diz ‘não’. Se você disser, você está fora. Ele vive numa bolha e tem o que quer, quando quer e por quem ele quer”, explicou Burrell.