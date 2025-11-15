Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Participante que pesava 314 kg mostra transformação após perder peso no Quilos Mortais

Octavia Nichelle passou por altos e baixos em sua jornada para perder peso

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16:59

Octavia Nichelle
Octavia Nichelle Crédito: Reprodução/ Youtube

Ela chegou a pesar cerca de 314 kg e conviveu durante toda a vida com a obesidade. Octavia Nichelle foi uma das participantes do programa Quilos Mortais e viveu uma verdadeira reviravolta em sua trajetória até a perda de peso. O episódio do programa foi exibido na Record TV nesta sexta-feira (14).

A luta contra o sobrepeso começou ainda na infância. Octavia já pesava 60 kg quando tinha apenas 9 anos. Aos 20, ela chegava a 227 kg, de acordo com informações do portal Purepeople. Durante o programa, ela contou que sofria de compulsão alimentar. Passe as imagens para galeria abaixo para ver Octavia após perder peso:

Octavia Nichelle

Octavia Nichelle antes de perder peso por Reprodução/ Youtube
Octavia Nichelle antes de perder peso por Reprodução/ Record TV
Octavia Nichelle antes de perder peso por Reprodução/ Youtube
Octavia Nichelle antes de perder peso por Reprodução/ Youtube
Octavia Nichelle após perder peso por Reprodução/ Redes sociais
Octavia Nichelle após perder peso por Reprodução/ Redes sociais
Octavia Nichelle após perder peso por Reprodução/ Redes sociais
Octavia Nichelle após perder peso por Reprodução/ Redes sociais
Octavia Nichelle após perder peso por Reprodução/ Redes sociais
Octavia Nichelle após perder peso por Reprodução/ Redes sociais
1 de 10
Octavia Nichelle antes de perder peso por Reprodução/ Youtube

Para que pudesse passar por uma cirurgia bariátrica, Octavia precisava se adequar a uma dieta de 1.200 calorias diárias para perder peso. Ela chegou a ser levada para uma clínica de reabilitação onde também fazia exercício para conseguir voltar a andar, já que sua mobilidade havia sido comprometida pelo peso. Após retornar para casa e flexibilizar a dieta, chegou a ganhar cerca de 28 kg. Durante a participação no programa com o Dr. Now ela passou por bariátrica e precisou trabalhar duro para perder peso e lidar com com os altos e baixos do seu percurso.

Depois de uma longa batalha para perder peso e se livrar do excesso de pele deixado pelo processo, hoje Octavia compartilha dicas de rotina e oferece apoio a pessoas que vivem a mesma realidade que ela enfrentou. Para isso, utiliza a página “The Life of Octavia” no Facebook.

Tags:

Quilos Mortais

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - WhatsApp libera tradução dentro do app e promete mais privacidade nas mensagens

WhatsApp libera tradução dentro do app e promete mais privacidade nas mensagens
Imagem - Rita Batista recebe boas-vindas de Tony Ramos após ganhar papel em novela da Globo: ‘Tua alma é plena’

Rita Batista recebe boas-vindas de Tony Ramos após ganhar papel em novela da Globo: ‘Tua alma é plena’

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório
01

Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
02

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77

Imagem - Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão
04

Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão