Participante que pesava 314 kg mostra transformação após perder peso no Quilos Mortais

Elaine Sanoli
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16:59
Ela chegou a pesar cerca de 314 kg e conviveu durante toda a vida com a obesidade. Octavia Nichelle foi uma das participantes do programa Quilos Mortais e viveu uma verdadeira reviravolta em sua trajetória até a perda de peso. O episódio do programa foi exibido na Record TV nesta sexta-feira (14).
A luta contra o sobrepeso começou ainda na infância. Octavia já pesava 60 kg quando tinha apenas 9 anos. Aos 20, ela chegava a 227 kg, de acordo com informações do portal Purepeople. Durante o programa, ela contou que sofria de compulsão alimentar. Passe as imagens para galeria abaixo para ver Octavia após perder peso:
Octavia Nichelle
Para que pudesse passar por uma cirurgia bariátrica, Octavia precisava se adequar a uma dieta de 1.200 calorias diárias para perder peso. Ela chegou a ser levada para uma clínica de reabilitação onde também fazia exercício para conseguir voltar a andar, já que sua mobilidade havia sido comprometida pelo peso. Após retornar para casa e flexibilizar a dieta, chegou a ganhar cerca de 28 kg. Durante a participação no programa com o Dr. Now ela passou por bariátrica e precisou trabalhar duro para perder peso e lidar com com os altos e baixos do seu percurso.
Depois de uma longa batalha para perder peso e se livrar do excesso de pele deixado pelo processo, hoje Octavia compartilha dicas de rotina e oferece apoio a pessoas que vivem a mesma realidade que ela enfrentou. Para isso, utiliza a página “The Life of Octavia” no Facebook.