Idoso leva golpe de R$ 32 mil acreditando namorar com a atriz Juliana Paes

Felipe Sena
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 18:20
Mais um caso de “golpe do amor” chamou atenção nesta semana. Um idoso foi vítima de um golpe por acreditar estar namorando com a atriz global Juliana Paes.
Juliana Paes no Carnaval
O caso divulgado pelo R7, em menção a reportagem publicada no telejornal Balanço Geral, aconteceu em Pocrane, no interior de Minas Gerais.
Durante três meses, o idoso acreditou estar tendo um romance com a atriz, que estaria aguardando o momento certo para um encontro com ele.
O idoso chegou a fazer uma videochamada com o golpista que usava termos como “meu amor”, “meu encanto” e “te adoro”. De acordo com a reportagem, durante a conversa, a pessoa do outro lado da tela reclamava sobre problemas pessoais, dificuldades financeiras e contas bloqueadas. Ou seja, com o passar do tempo as desculpas só aumentavam e o encontro não vinha.
Segundo a reportagem, os pedidos de dinheiro vinham para resolver as coisas antes do encontro. O golpista, na verdade, usava fotos e vídeos com inteligência artificial.
O idoso fez múltiplas transferências via Pix, totalizando R$ 32 mil reais, e acumulou dívidas, mas a família notou as movimentações estranhas e deu um choque de realidade nele.
A polícia foi acionada e confirmou que a namorada não era Juliana Paes. O idoso ficou abalado e emocionalmente abalado.