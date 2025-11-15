'GOLPE DO AMOR'

Idoso leva golpe de R$ 32 mil acreditando namorar com a atriz Juliana Paes

Criminoso usava imagens e vídeo com inteligência artificial

Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 18:20

Idoso acreditou estar tendo romance com Juliana Paes Crédito: Reprodução | Instagram

Mais um caso de “golpe do amor” chamou atenção nesta semana. Um idoso foi vítima de um golpe por acreditar estar namorando com a atriz global Juliana Paes.

O caso divulgado pelo R7, em menção a reportagem publicada no telejornal Balanço Geral, aconteceu em Pocrane, no interior de Minas Gerais.

Durante três meses, o idoso acreditou estar tendo um romance com a atriz, que estaria aguardando o momento certo para um encontro com ele.

O idoso chegou a fazer uma videochamada com o golpista que usava termos como “meu amor”, “meu encanto” e “te adoro”. De acordo com a reportagem, durante a conversa, a pessoa do outro lado da tela reclamava sobre problemas pessoais, dificuldades financeiras e contas bloqueadas. Ou seja, com o passar do tempo as desculpas só aumentavam e o encontro não vinha.

Segundo a reportagem, os pedidos de dinheiro vinham para resolver as coisas antes do encontro. O golpista, na verdade, usava fotos e vídeos com inteligência artificial.

O idoso fez múltiplas transferências via Pix, totalizando R$ 32 mil reais, e acumulou dívidas, mas a família notou as movimentações estranhas e deu um choque de realidade nele.