ASSUSTADOR

Ladrões invadem residência da família Real enquanto William, Kate e crianças dormiam, diz jornal

Homens ainda roubaram dois veículos; não houve presos

Um grupo de homens mascarados invadiu o Palácio de Windsor, a residência oficial da família Real da Inglaterra, enquanto o príncipe William e sua família - Kate Middleton e os filhos George, Charlotte e Louis - estavam dormindo. O crime aconteceu há um mês e ainda não houve presos. As informações são do The Sun.