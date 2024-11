FUTURO REI

Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton após tratamento de câncer: 'Muito bem, graças a Deus'

Durante discurso em Cape Town, na África do Sul, o príncipe trouxe novidades sobre o quadro da sua esposa

O Príncipe William participou no último dia 5 do Earthshot Prize Awards, evento global na Cape Town, capital da África do Sul, que premia iniciativas com grandes contribuições ao meio ambiente. Durante a cerimônia, o futuro rei compartilhou uma atualização sobre a saúde de Kate Middleton, princesa de Gales e sua esposa.