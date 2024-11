PRESENTE DO FILHO

Príncipe William usa pulseira feita por um dos filhos em visita à África do Sul

Alteza foi vista com o acessório no United for Wildlife Global Showcase, realizado nesta terça-feira (5) na Cidade do Cabo, África do Sul

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 21:50

Príncipe William com acessório Crédito: Reprodução

Durante sua participação no United for Wildlife Global Showcase, realizado nesta terça-feira (5) na Cidade do Cabo, África do Sul, o príncipe William foi visto usando uma pulseira de miçangas colorida com a palavra “Papai”.

O acessório, que chamou a atenção, é uma criação de um de seus filhos, e ele combinou a pulseira com um elegante terno azul-marinho e uma camisa branca.