Afropunk Brasil revela detalhes dos palcos inspirados nas realezas africanas e templos iorubás

Neste ano o evento celebra os 20 anos desde o manifesto que o originou

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 17:46

Palco do Afropunk 2024 Crédito: Divulgação

O Afropunk Brasil realiza uma edição histórica nos próximos dias 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador, para celebrar os 20 anos desde o manifesto que deu origem à plataforma. Além de trazer pela primeira vez à Bahia as cantoras Erykah Badu e Lianne La Havas, o evento também contará com uma estrutura que promete surpreender o público. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 608 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Neste ano, os palcos Gira e Agô terão no total 100m de largura e 15,60m de altura. Cada um deles tem uma área de apresentação de 280m² e trazem um conceito artístico inspirado nas realezas africanas, os templos iorubás, a ancestralidade e a religiosidade afro-brasileira. “Traduzimos o conceito escolhido para esta edição numa paleta com tons dourado, terroso e branco, na ideia de que o nosso festival está em outro patamar, atingindo o nível ouro. Queremos que as pessoas se identifiquem, que se vejam ali e que, de alguma forma, se sintam pertencentes, se sintam reis e rainhas neste ano de ouro do AFROPUNK,” conta Larissa Lis, arquiteta da Árclow, agência que assina a cenografia e arquitetura do festival.

Na Arena, o público conta com um espaço amplo com frente do palco garantida, além de espaço exclusivo para PCD e ativações de marcas. O Lounge tem estrutura de acomodação própria, com serviços ampliados, acesso à frente do palco Gira, espaço para PCD e ativações de marcas.

O Afropunk Brasil movimentou, em sua última edição, cerca de R$19 milhões na economia de Salvador. Entre as atrações confirmadas neste ano, estão Erykah Badu, Duquesa, Ilê Aiyê convida Virgínia Rodrigues, Irmãs de Pau convida Evylin, Jorge Aragão, Léo Santana, Melly e Planet Hemp, que se apresentam no sábado (9). Já no domingo (10), os shows são de Lianne La Havas, Ebony, Fat Family canta Tim Maia, Larissa Luz, Mateus Fazeno Rock, Silvanno Salles e Timbalada.