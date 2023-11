Saiba como ir para o Afropunk comprando o ingresso com 45% de desconto

Victoria Monét . Crédito: Victoria Monét

A terceira edição do Afropunk Bahia acontecerá no próximo fim de semana, no Parque de Exposições, com a reunião de 20 atrações entre pop, rap, pagodão baiano e MPB. O evento divulgou o horário dos shows que acontecerão nos dias 18 e 19 de novembro. Quer pagar menos para curtir o festival? Assinantes do Correio têm desconto de 45% na compra do ingresso. Se você ainda não é assinante basta clicar em https://www.correio24horas.com.br/assine , assinar e garantir o seu desconto.

O destaque se dá para o primeiro show da cantora e compositora Victoria Monét em solo brasileiro. Além disso, encontros especiais e performances exclusivas também estão confirmados: Alcione convida a escola de samba Mangueira; Carlinhos Brown canta o álbum Alfagamabetizado (1996) e BaianaSystem convida os artistas Noite Dia e Patche Di Rima.

No sábado (18), a abertura do festival acontece com os DJs set do duo Quebradaum (formado pelos Djs Pivoman e Manigga) e da dupla Trapfunk & Alivio convidando DJ Tash LC. Na sequência, Gaby Amarantos, Majur, Carlinhos Brown e Luccas Carlos (convidando O Poeta) preparam o terreno para o primeiro show da artista norte-americana Victoria Monét na América Latina. Por fim, Tasha e Tracie convidando Tati Quebra Barraco, Djonga e O Kannalha encerram o primeiro dia de festa.

Já no domingo (19), Lunna Montty abre a roda com seu DJ set e, em seguida, se apresentam Karen Francis, Olodum, AJULIACOSTA, Alcione convidando a escola de samba Mangueira, VANDAL, IZA, KayBlack e MC Caverinha. Para finalizar a terceira edição do evento, é apresentado um show especial de BaianaSystem, que convida os artistas Patche Di Rima & Noite e Dia.

Confira os horários do festival AFROPUNK Bahia abaixo:

18 de novembro, sábado

16h | Abertura dos portões

16h | Pivoman e Manigga

17h | Trapfunk & Alivio e Tash LC

17h50 | Gaby Amarantos

18h55 | Majur

19h50 | Carlinhos Brown canta Alfagamabetizado

20h55 | Luccas Carlos convida O Poeta

21h55 | Victoria Monét

23h | Tasha e Tracie convida Tati Quebra Barraco

00h | Djonga

01h05 | O Kannalha

19 de novembro, domingo

16h | Abertura dos portões

16h | Lunna Montty e convidadas

16h40 | Karen Francis

17h30 | Olodum

18h35 | AJULIACOSTA

19h20 | Alcione convida Mangueira

20h35 | VANDAL

21h30 | IZA

22h35 | KayBlack e Caverinha