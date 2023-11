BaianaSystem vai encerrar Afropunk com convidados africanos

Noite e Dia, BaianaSystem e Patche di Rima. Crédito: divulgação; Filipe Cartaxo; divulgação

O público do Afropunk neste domingo (19), no Parque de Exposições, vai se despedir da edição deste ano ao som de um encontro entre Bahia e África. Representando os baianos, a turma do BaianaSystem. Do continente africano, estarão no palco a angolana Noite e Dia e o guineense Patche di Rima. A reunião das três atrações deve ocorrer por volta das 23h40, quando o público ainda precisará ter energia depois de ter acompanhado, no mesmo dia, atrações como Olodum, Alcione e Iza.

Roberto Barreto, guitarrista do BaianaSystem, diz que nunca tocou com os convidados e a ideia de chamá-los surgiu a partir de pesquisas que ele e os colegas costumam fazer sobre a música africana, especialmente a partir do álbum Oxeaxeexu: “Patche di Rima e Noite e Dia são de países de língua portuguesa e aumentam essa proximidade com a Bahia. Nós costumamos conversar com artistas que formam uma comunidade para fomentar esse intercâmbio com colegas de outros países. E, dentro do Afropunk, achamos que seria incrível trazê-los, até porque serão os únicos africanos na programação deste ano”.

Os convidados chegaram a Salvador na segunda-feira e na terça se encontraram com o grupo. Mas a primeira reunião não teve ensaio: “Almoçamos juntos, ouvimos música e pensamos umas coisas para o show. Falamos também de danças, estilos e diferenças rítmicas. E Patche di Rima aproveitou para mostrar uns panos representativos da terra dele”. O primeiro ensaio foi na quarta-feira e ontem. Roberto Barreto falou com o CORREIO enquanto esperava a convocação para entrar no estúdio, no Rio Vermelho.

Noite e Dia - cujo nome de batismo é Anabela Etianeth Ferreira Bento - é uma representante do kuduro, gênero musical característico de Angola. Para quem não sabe do que se trata, a cantora explica: “O kuduro surgiu em Luanda [capital de Angola] há cerca de 30 anos. O ritmo consiste numa mistura de batidas eletrônicas, toques de dança, animações vocais e movimentos corporais exuberantes, numa explosão de cores e estilos únicos”.

Tanto Noite e Dia como Patche di Rima vieram para a Bahia por intermédio do Marimba, que pretende valorizar internacionalmente a produção musical em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste, todos países lusófonos.

Além de ser um cantor muito popular em seu país, Patche di Rima se destaca pela defesa dos Direitos Humanos: “Dediquei toda a minha vida em defesa deste assunto e isso é muito notável nas minhas músicas. Faz parte do meu propósito enquanto músico e artista”.

Na apresentação deste domingo, o cantor pretende apresentar ao público a música tina, característica de seu país: “Prefiro trazer temas mais relacionados com a africanidade e universais com maior simbolismo. Vou cantar a música tina sobre a cultura de mandjuandadi [organizações culturais constituída por mulheres]: é das expressões mais emblemáticas da essência dos matrizes da Guiné-Bissau. Promove coesão, a união, a solidariedade, a irmandade e o espírito de entreajuda”.

O festival que nasceu em Nova York chega à Bahia como uma realização da IDW, agência criativa de negócios focada em entretenimento. Ana Amélia Nunes, que é sócia e gestora de projetos e conteúdo na IDW, diz que “uma grande missão do festival é celebrar a grande gama de artistas que temos no país”.

Ana Amélia ressalta que a programação não repete artistas, para poder ter espaço para os mais diversos nomes, de diversas regiões: “Temos artistas de Salvador e de outras regiões do Brasil, como Karen Francis, que é de Manaus. Este ano temos Victoria Monét como nossa headliner internacional, que representa uma segunda missão nossa: trazer esses grandes nomes mundiais para fora do eixo Rio-São Paulo e colocar o Nordeste nesta rota”.

Além de Nova York, o Afropunk já passou por cidades como Londres (Inglaterra), Paris (França) e Johanesburgo (África do Sul). E Salvador é a primeira cidade da América Latina a receber o festival. Na capital baiana, é a terceira edição. No ano passado, recebeu 25 mil pessoas por noite. A expectativa para esta edição é de 60 mil na soma dos dois dias. O Afropunk deste ano faz parte do Novembro Salvador Capital Afro, calendário de eventos com apoio Prefeitura.

Afropunk na Bahia é iniciativa da IDW

Uma marca global, que nasceu em Salvador, celeiro cultural e da criatividade, e possui sede em São Paulo, principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Essa poderia ser a descrição da IDW, agência criativa de negócios focada em conteúdo e entretenimento. A empresa, idealizada e comandada por mulheres, assina a realização do AFROPUNK no Brasil.

A IDW é a investidora no Brasil e a agência full service da versão brasileira do maior festival de cultura preta do mundo, que contou com uma edição grandiosa em 2022 - com mais de 20 horas de música e mais de 25 mil pessoas por dia. A terceira edição está confirmada neste final de semana, em Salvador.

Responsável desde a produção comercial e criativa do evento até as áreas de conteúdo e de experiência, passando pelos patrocínios e relações institucionais, parcerias de mídia, comunicação e marketing e curadoria, a IDW tem a missão de realizar uma conexão entre os artistas. Sem repetir atrações e com transmissão pelos canais de televisão Globo e Multishow, o line-up conta com nomes como Victoria Monét – cantora norte-americana indicada ao Grammy Awards em sete categorias e que vem pela primeira vez para a América Latina para um show exclusivo no evento -; Carlinhos Brown, que irá celebrar 27 anos do álbum Alfagamabetizado em show inédito; e a dupla Trapfunk & Alivio, que fará um encontro organizado pela curadoria do festival com a DJ inglesa Tash LC.

Ana Amélia Nunes, da IDW. Crédito: divulgação

"Celebrar a grande gama de artistas que temos no país é uma grande missão do festival. Um evento com line-up único é também para dar oportunidade para que mais artistas possam ocupar os palcos do AFROPUNK. Temos uma programação sem repetir atração, o que abre espaço para nomes de Salvador e de outras regiões do Brasil, como Karen Francis, que é de Manaus. Este ano temos Victoria Monét como nossa headliner internacional, que representa uma segunda missão nossa: trazer esses grandes nomes mundiais para fora do eixo Rio-São Paulo e colocar o Nordeste nesta rota", destaca Ana Amélia Nunes, que é sócia e gestora de Projetos e Conteúdo na IDW. No currículo, ela tem agências de publicidade e promotoras de eventos em Salvador.

Publicitária com mais de 27 anos de experiência em mídia e entretenimento, Potyra Lavor, fundadora e CEO da IDW, ressalta que o AFROPUNK é realizado com atrações de peso a ingressos acessíveis e conta com um time 90% de pessoas negras, 82% de mulheres - e com funções de liderança - e 87% de Salvador, capital que sediará o evento pelo terceiro ano. “Enquanto investidoras e realizadoras da edição brasileira deste grande encontro da celebração da cultura negra, nos sentimos honradas e desafiadas a sempre entregar o melhor. Um projeto global, que escolhe Salvador como anfitriã e que conecta tantos parceiros e talentos. É desafiador realizar este evento fora do mercado que costuma ler projetos fora do Sudeste como regionais. Mas temos a certeza que este ano será ainda maior e especial”, disse.

Expertises

A autenticidade e os negócios se encontram na IDW. A agência atua com marketing de influência, com foco em entregas responsáveis e inteligência de dados. A empresa, que já realizou projetos com marcas como AVON, AMBEV, Heineken, Meta, Devassa, Nubank, Coca-Cola, Spotify e Bradesco, é responsável pelo agenciamento de um casting 100% feminino, como a cantora, atriz e apresentadora Larissa Luz e as influenciadoras digitais Alice Santiago, Beberes, Gabi Medeiros, Magali Moraes e Malfeitona.

“Na IDW é onde a autenticidade e negócios se encontram para criar o futuro. Atuando em todas as vertentes da área, desenvolvemos projetos com foco em entregas responsáveis, inteligência de dados, conteúdo, diversidade e relevância, focando no impacto em cada indivíduo, conexões culturais e a discussão emocional com diversos públicos. Os nossos talentos são múltiplos, com a diversidade do Brasil. Aqui conectamos suas potencialidades e as necessidades do mercado, trazendo discurso genuíno e resultados diferenciados”, diz a publicitária especializada em pesquisa e análise de dados, Amanda de Moura, que é sócia e diretora de Inteligência de Mercado na IDW.

Projetos especiais de conteúdo e entretenimento também estão nas expertises da empresa. Com conceito de laboratório de ideias e experiência em festivais musicais e circuitos de criatividade, a IDW realiza a curadoria, planejamento e produção dos conteúdos, com soluções autênticas, de impacto e inovadoras.

“Transcendemos limites na busca por resultados relevantes, que se diferenciam por serem pautados em consistência e propósito. Nosso interesse é potencializar os talentos, impulsionar as marcas e construir legados. Nossa missão é de construir pontes, associado a um trabalho consultivo no desenvolvimento de conteúdo com identidade e de produção executiva”, finaliza Natália Improta, diretora de criação da IDW e que tem passagem no setor de marketing dos principais veículos de comunicação da Bahia.

Conheça os Talentos IDW

Larissa Luz: Cantora, atriz, apresentadora do Saia Justa no GNT, escritora, compositora e produtora musical, e um dos principais nomes da música negra contemporânea brasileira.

Malfeitona: Dona de uma estética única e de uma produção artística particular, ela se destaca pela sua criatividade e multitalento: artista visual, engenheira mecânica, cantora, compositora, acadêmica, tatuadora, apresentadora e criadora de conteúdo.

Beberes: acaba de ser confirmada no reality de relacionamento “Let Love”, do Multishow e Globoplay, apresentado por Sabrina Sato e João Vicente de Castro. Criadora de conteúdo, atriz, apresentadora e beautyartist, ela usa a arte para divertir seu público e trazer um necessário alívio cômico aos seus seguidores. O combo make + criatividade é a receita do sucesso dessa creator de riso frouxo.

Gabi Medeiros: carioca criativa e rainha do humor com toques ácidos. Ela é advogada, mãe, farrista e cervejeira! Só proporciona entretenimento de qualidade com conteúdo genuíno, honesto e verdadeiro. Conquistou uma fiel comunidade de inuters sempre presente, fazendo de Gabi a rainha do engajamento!

Magali Moraes: Cheia de criatividade e boas histórias, ela está sempre pronta para arrancar uma boa gargalhada ao equilibrar seu talento como produtora de conteúdo, empreendedora e fotógrafa. Blogueira de milhões com uma comunidade mega engajada, ela é pura criatividade e diversão com personagens que dão o que falar (Alô Vizinha Fofoqueira!)

Alice Santiago: Ela faz pão, faz bolo, faz doce, faz raspadinha de fruta, faz sorvete, faz viagem, faz almoço, jantar, sobremesa, lanchinho e faz inveja só postando um tanto de coisa linda e deliciosa no feed. “A querida das receitas de solteiro” ou “A menina da focaccia” mistura curiosidades cotidianas e uma pitada de gracinhas em seus vídeos.

PROGRAMAÇÃO DO AFROPUNK

18 de novembro, sábado

16h | Pivoman e Manigga

17h | Trapfunk & Alivio e Tash LC

17h50 | Gaby Amarantos

18h55 | Majur Trapfunk & Alivio

19h50 | Carlinhos Brown canta Alfagamabetizado

20h55 | Luccas Carlos convida O Poeta

21h55 | Victoria Monét

23h | Tasha e Tracie convida Tati Quebra Barraco

00h | Djonga

01h05 | O Kannalha Majur Trapfunk & Alivio

19 de novembro, domingo

16h | Abertura dos portões

16h | Lunna Montty e convidadas

16h40 | Karen Francis

17h30 | Olodum O Kannalha Majur Trapfunk & Alivio

18h35 | AJULIACOSTA

19h20 | Alcione convida Mangueira

20h35 | VANDAL

21h30 | IZA

22h35 | KayBlack e Caverinha

23h40 | BaianaSystem convida Patche Di Rima & Noite Dia

Local: Parque das Exposições, Bahia

Valores*

Sábado - Arena: a partir de R$ 87,00 + taxas (lote 2 - meia entrada)

Sábado - Arena (Ingresso social): a partir de R$ 97,00 + taxas (lote 2)

Sábado - Lounge: a partir de R$ 235,00 + taxas (lote 4 - meia entrada)

Sábado - Lounge (Ingresso social): a partir de R$ 245,00+ taxas (lote 4)

Domingo - Arena: a partir de R$ 87,00 + taxas (lote 2 - meia entrada)

Domingo - Arena (Ingresso social): a partir de R$ 97,00 + taxas (lote 2)

Domingo - Lounge: a partir de R$ 235 + taxas (lote 4 - meia entrada)

Domingo - Lounge (Ingresso social): a partir de R$ 245,00 + taxas (lote 4)

Passaporte (sábado e domingo) - Arena: a partir de R$ 136,00 + taxas (lote 2 - meia entrada)

Passaporte (sábado e domingo) - Arena (Ingresso social): a partir de R$ 152,00 + taxas (lote 2)

Passaporte (sábado e domingo) - Lounge: a partir de R$ 399,50 + taxas (lote 4 - meia entrada)