EVENTO

Afropunk Experience realiza nova edição em dezembro; saiba detalhes

O Afropunk Brasil acontece nos dias 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 13:43

Afro Punk Brasil Crédito: Matheus Leite

Após fazer sua estreia em Belém do Pará, o Afropunk Experience anuncia sua próxima parada: São Paulo. No dia 14 de dezembro, o público paulista ocupa o Parque Villa-Lobos para curtir uma programação com artistas ‘de casa’, uma pitada de música baiana e ainda duas atrações internacionais com shows inéditos no Brasil.

Entre as atrações confirmadas, estão Anelis Assumpção, Rachel Reis, Yago Oproprio, além da rapper estadunidense Doechii e a cantora ganense-americana Amaarae, ambas pela primeira vez no país. A pré-venda exclusiva de ingressos, para clientes BB com cartões Ourocard Visa, estará disponível a partir do dia 28 de setembro, pela plataforma Sympla.

A novidade integra o compromisso da plataforma cultural Afropunk em construir diálogos contínuos com a comunidade brasileira.

“Após uma edição histórica do festival em 2023, com números expressivos de um público de 50 mil pessoas, alcançando 20.8 milhões de espectadores na transmissão da TV Globo e uma movimentação de cerca de R$ 19 milhões na economia de Salvador, agora, edificamos a nossa base para nos aproximarmos e celebrarmos as particularidades dentro da cultura brasileira com as edições do Experience”, afirma Ana Amélia Nunes, Sócia da IDW e Diretora de Comunicação.

O ápice da celebração da cultura afro-diaspórica promovida pelo Afropunk Brasil acontece nos dias 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador.