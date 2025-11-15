ACIDENTE

Explosão causa incêndio em parque industrial e deixa ao menos 20 feridos

Sequência de explosões causaram incêndio no parque industrial Carlos Spegazzini, perto do principal aeroporto da Argentina

Metrópoles

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:55

Explosão na Argentina Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma sequência de explosões causaram um grande incêndio e deixaram ao menos 20 feridos no parque industrial Carlos Spegazzini, na Província de Buenos Aires, na Argentina. O impacto do primeiro estouro, registrado por volta das 21h dessa sexta-feira (14), destruiu janelas em um raio de quatro quilômetros.

Trabalhadores relatam que outras explosões menores foram ouvidas por cerca de 30 minutos. O acidente ocorre em uma área onde operam diversas indústrias químicas, perto de uma rodovia federal de grande movimentação e a cerca de 20 quilômetros do Aeroporto Internacional de Ezeiza, que é o principal terminal do país. De acordo com a Aeropuertos Argentina 2000, que administra o local, os voos não foram afetados. “A coluna de fumaça é visível, mas as operações não foram impactadas”, informou.