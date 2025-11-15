Acesse sua conta
Explosão causa incêndio em parque industrial e deixa ao menos 20 feridos

Sequência de explosões causaram incêndio no parque industrial Carlos Spegazzini, perto do principal aeroporto da Argentina

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:55

Explosão na Argentina
Explosão na Argentina Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma sequência de explosões causaram um grande incêndio e deixaram ao menos 20 feridos no parque industrial Carlos Spegazzini, na Província de Buenos Aires, na Argentina. O impacto do primeiro estouro, registrado por volta das 21h dessa sexta-feira (14), destruiu janelas em um raio de quatro quilômetros.

Trabalhadores relatam que outras explosões menores foram ouvidas por cerca de 30 minutos. O acidente ocorre em uma área onde operam diversas indústrias químicas, perto de uma rodovia federal de grande movimentação e a cerca de 20 quilômetros do Aeroporto Internacional de Ezeiza, que é o principal terminal do país. De acordo com a Aeropuertos Argentina 2000, que administra o local, os voos não foram afetados. “A coluna de fumaça é visível, mas as operações não foram impactadas”, informou.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

