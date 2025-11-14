Trump reduz tarifa sobre produtos exportados pelo Brasil; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 21:46
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a redução de tarifas agrícolas para produtos como carne bovina, café, tomate e bananas, na noite desta sexta-feira (13). Em um documento publicado pela Casa Branca, o presidente determinou a isenção das taxas tarifárias "recíprocas", que foram anunciadas em abril, e variam de 10% a 50%.
A medida tem efeito retroativo a partir de quinta-feira (13). Com isso, é possível conseguir o reembolso parcial de taxas recolhidas após essa data.
Veja 10 curiosidades sobre Donald Trump
Outros produtos que entraram na lista de isenção são castanhas-do-pará, caju, coco, laranja, além de outras frutas tropicais.
No texto, Donald Trump afirmou que tomou a decisão "após considerar as informações e recomendações que me foram fornecidas por autoridades, o andamento das negociações com diversos parceiros comerciais, a demanda interna atual por certos produtos e a capacidade interna atual de produção de certos produtos".
No caso do Brasil, a taxa de reciprocidade era de 10%. A nova medida não vale para a tarifa adicional para produtos brasileiros de 40%.