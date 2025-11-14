MUDANÇA

Trump reduz tarifa sobre produtos exportados pelo Brasil; entenda

Decisão foi anunciada na noite desta sexta-feira (14)

Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 21:46

Donald Trump Crédito: Joyce N. Boghosian/Fotos Públicas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a redução de tarifas agrícolas para produtos como carne bovina, café, tomate e bananas, na noite desta sexta-feira (13). Em um documento publicado pela Casa Branca, o presidente determinou a isenção das taxas tarifárias "recíprocas", que foram anunciadas em abril, e variam de 10% a 50%.

A medida tem efeito retroativo a partir de quinta-feira (13). Com isso, é possível conseguir o reembolso parcial de taxas recolhidas após essa data.

Outros produtos que entraram na lista de isenção são castanhas-do-pará, caju, coco, laranja, além de outras frutas tropicais.

No texto, Donald Trump afirmou que tomou a decisão "após considerar as informações e recomendações que me foram fornecidas por autoridades, o andamento das negociações com diversos parceiros comerciais, a demanda interna atual por certos produtos e a capacidade interna atual de produção de certos produtos".