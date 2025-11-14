Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trump reduz tarifa sobre produtos exportados pelo Brasil; entenda

Decisão foi anunciada na noite desta sexta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 21:46

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Joyce N. Boghosian/Fotos Públicas

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a redução de tarifas agrícolas para produtos como carne bovina, café, tomate e bananas, na noite desta sexta-feira (13). Em um documento publicado pela Casa Branca, o presidente determinou a isenção das taxas tarifárias "recíprocas", que foram anunciadas em abril, e variam de 10% a 50%.

A medida tem efeito retroativo a partir de quinta-feira (13). Com isso, é possível conseguir o reembolso parcial de taxas recolhidas após essa data.

Veja 10 curiosidades sobre Donald Trump

Infância esportiva: Trump praticava golfe e baseball, esportes que ele continuaria a valorizar na vida adulta por Reprodução
Sem álcool: Optou por não beber álcool após a morte de seu irmão Fred Trump Jr., que era alcoólatra por Shutterstock
Fobia de germes: Trump tem uma aversão a germes e evita apertos de mão, preferindo acenos ou toques de cotovelo por Daniel Torok/White House/Fotos Públicas
Estrela em Hollywood: Recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood em 2007, devido ao sucesso do programa "The Apprentice" por Reprodução
Aparições cinematográficas: Fez participações especiais em filmes como "Esqueceram de Mim 2" e "Zoolander"  por Reprodução
Interesse por arte: Possui uma coleção de arte que inclui obras de artistas renomados como Andy Warho por Reprodução
Início militar: Foi enviado para a Academia Militar de Nova York aos 13 anos devido ao seu comportamento rebelde por Shutterstock
Fã de "Star Wars": É fã da franquia "Star Wars" e já expressou interesse em um filme sobre ele mesmo por Shutterstock
Colecionador de relógios: É conhecido por sua coleção de relógios de luxo, incluindo modelos da Rolex e Patek Philippe por Shutterstock
Nome: Seu nome completo é Donald John Trump, mas é conhecido popularmente apenas como Donald Trump por Shutterstock
1 de 10
Infância esportiva: Trump praticava golfe e baseball, esportes que ele continuaria a valorizar na vida adulta por Reprodução

Outros produtos que entraram na lista de isenção são castanhas-do-pará, caju, coco, laranja, além de outras frutas tropicais.

No texto, Donald Trump afirmou que tomou a decisão "após considerar as informações e recomendações que me foram fornecidas por autoridades, o andamento das negociações com diversos parceiros comerciais, a demanda interna atual por certos produtos e a capacidade interna atual de produção de certos produtos".

No caso do Brasil, a taxa de reciprocidade era de 10%. A nova medida não vale para a tarifa adicional para produtos brasileiros de 40%.

Leia mais

Imagem - Lula pede a Trump que EUA retirem tarifaço e sanções contra autoridades brasileiras

Lula pede a Trump que EUA retirem tarifaço e sanções contra autoridades brasileiras

Imagem - Governo lança plano com linha de crédito de R$ 30 bi para empresas afetadas pelo tarifaço

Governo lança plano com linha de crédito de R$ 30 bi para empresas afetadas pelo tarifaço

Imagem - Saiba como o tarifaço de Trump pode afetar o bolso dos baianos

Saiba como o tarifaço de Trump pode afetar o bolso dos baianos

Tags:

Café Taxação Donald Trump Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Trump Carne Bovina Tarifaço Laranja Tomate Banana Produtos

Mais recentes

Imagem - Justiça britânica aponta culpa da BHP por tragédia em Mariana e abre caminho para indenização

Justiça britânica aponta culpa da BHP por tragédia em Mariana e abre caminho para indenização
Imagem - Agente penitenciária é condenada por fazer sexo com presos na cadeia

Agente penitenciária é condenada por fazer sexo com presos na cadeia
Imagem - Jovem de 20 anos sofre AVC e relata um único sintoma

Jovem de 20 anos sofre AVC e relata um único sintoma

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional
01

Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
02

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
03

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)
04

Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)